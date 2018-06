Pred svetovnim prvenstvom v nogometu akcija 100 dni brez hazarda

Ljubljana, 13. junija - Pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu in ob svetovnem prvenstvu v pokru v zavodu Etnika opozarjajo na zasvojenost s stavami. Vse, ki imajo težave s stavami, vabijo v program 30 ali 100 dni brez hazarda. Pomoč bo na voljo brezplačno in anonimno na spletni strani mladihazarder.si, so pojasnili na današnji novinarski konferenci.