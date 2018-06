Varuh za zagotovitev pravice pravosodnih policistov do dostojanstva

Ljubljana, 13. junija - Varuh človekovih pravic že vrsto let posebno pozornost namenja problematiki pravosodnih policistov in varstvu njihovih pravic. Stanje v zaporih je namreč odvisno tudi od organizacijske klime, pri tem pa je ključnega pomena pravica vsakega zaposlenega do dostojanstva, so poudarili pri varuhu.