Predsednik države pozdravil dogovor o imenu Makedonije

Ljubljana, 13. junija - Predsednik republike Borut Pahor je danes pozdravil dogovor med grško in makedonsko vlado glede rešitve spora o imenovanju in napredovanju Makedonije v članstvo Evropsko unijo in zvezo Nato. Ob tem je poudaril, da si je Slovenija ves čas prizadevala, da bi sosednji državi našli za obe sprejemljivo rešitev.