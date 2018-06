Z evidenco študentskega in dijaškega dela do boljšega položaja mladih na trgu dela

Ljubljana, 13. junija - S sklenitvijo pogodbe med ministrstvom za delo in Študentsko organizacijo Slovenije se je začelo vzpostavljanje informacijskega sistema za beleženje kompetenc in spretnosti, ki jih študenti in dijaki pridobijo z občasnim in začasnim delom. Po mnenju ministrstva bo takšna evidenca pripomogla k boljšemu položaju mladih na trgu dela.