Napihal petkrat več od zakonsko dovoljenega

Kranj, 13. junija - Gorenjski prometni policisti so v torek zvečer na območju Kranja obravnavali voznika, ki je za kar petkrat prekoračil največjo dovoljeno stopnjo alkohola. Policisti so voznika pridržali, čaka ga ovadba na pristojno sodišče, so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj.