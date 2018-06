Za odprtje demenci prijaznih točk zelo veliko interesa

Ljubljana, 13. junija - Za odprtje demenci prijaznih točk in razvoj drugih dejavnosti, ki širijo informacije o demenci, je interesa zelo veliko, so za STA povedali v društvu Spominčica. V domu starejših Ljubljana - Šiška so točko odprli danes, v petek jo bodo v zdravstvenem domu Izola, v soboto pa v domu Pod gorco v Mariboru.