Popoldne, zvečer in ponoči v središču in na vzhodu države možne nevihte z močnimi nalivi

Ljubljana, 13. junija - Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) je danes popoldne, zvečer in v noči na četrtek predvsem v osrednjem in vzhodnem delu države pričakovati pogoste nevihte s krajevno močnimi nalivi. Ob tem se lahko pojavijo tudi močnejši sunki vetra in toča, možni so hitri porasti hudournikov in zastoji meteorne vode.