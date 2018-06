Kolpo, Kočevski rog in Gorjance nameravajo kolesarsko povezati

Vinica, 13. junija - Direkcija RS za infrastrukturo in Razvojni center Novo mesto kot regijski projektni koordinator bosta začela postopke za vzpostavitev kolesarske povezave od Kolpe do Gorjancev. Dogovor o sodelovanju pri omenjenem projektu bo z ministrstvom za infrastrukturo in novomeškim razvojnim centrom v Damlju danes podpisalo sedem občin jugovzhodne Slovenije.