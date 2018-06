V ljubljanskih Stegnah ponoči zagorel večji poslovni objekt

Ljubljana, 13. junija - V ljubljanskih Stegnah je ponoči okoli 2.30 zagorela streha večjega poslovnega objekta. Kot so na Facebooku zapisali v Gasilski brigadi Ljubljana, je bilo na delu sto gasilcev z 28 vozili. Po podatkih policije so gasilci požar že pogasili. Požar naj bi zajel dve poslopji, nihče pa ni bil poškodovan, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.