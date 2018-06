V Radljah ob Dravi z živo verigo selili knjige v novo knjižnico

Radlje ob Dravi, 13. junija - Približno kilometer dolgo vrsto so danes v Radljah ob Dravi sestavili tamkajšnji šolarji in otroci vrtca, krajani in drugi prostovoljci, ki so s tem sodelovali pri selitvi še zadnjih knjig iz dosedanje knjižnice na obrobju mesta v novo knjižnico v središču Radelj. Prostore nove knjižnice bodo za obiskovalce odprli 21. junija.