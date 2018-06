Višje sodišče Bobiću potrdilo zaporno kazen 12 let in pol

Ljubljana, 13. junija - Višje sodišče je po poročanju Dela in Slovenskih novic potrdilo odločitev okrožnega sodišča, ki je 50-letnega Ljubljančana Slobodana Bobića obsodilo na 12 let in pol zapora. Bobić je tako spoznan za krivega uboja svojega vrstnika 2. junija lani v ljubljanskem Zalogu.