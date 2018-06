Po državi krajevne nevihte, nekatere z drobno točo

Ljubljana, 12. junija - Po državi se pojavljajo krajevne nevihte, nekatere tudi s točo, ki pa je drobna. Nevihte se bodo pojavljale tudi v naslednjih urah, so za STA povedali na agenciji za okolje. Največ težav je bilo v Zasavju, kjer je padavinska voda zalila trgovski center in parkirišče v Kisovcu, pa tudi nekaj kletnih prostorov ter stanovanj, poročata RTVS in POP TV.