Sodišče obsodilo osmerico zaradi prostitucije in pranja denarja na Goriškem

Nova Gorica, 12. junija - Z izrekom sodbe na novogoriškem okrožnem sodišču se je danes zaključil dve leti in pol dolg proces zoper osmerico obtoženih zlorabe prostitucije in pranja denarja v nočnem lokalu Margerita v Novi Gorici. Vse obtožene je sodnik Goran Klavora spoznal za krive, šesterici pa dosodil zaporne kazni od enega do šestih let. Sodba ni pravnomočna.