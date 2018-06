V živalskem vrtu odprli novo domovanje za severne jelene

Ljubljana, 12. junija - V ljubljanskem živalskem vrtu so odprli novo domovanje za severne jelene. Zgornji del živalskega vrta je bil namreč od decembra 2014, ko ga je dodobra uničil žled, zaprt za javnost. Severni jeleni, ki so jih pripeljali iz Češke so tako dobili novo ogrado na 2500 kvadratnih metrih. Sredstva za izgradnjo nove ograde pa je prispevala družba Petrol.