Šarec po pogovoru s Toninom: Ugotovili smo, da so vrata odprta

Ljubljana, 12. junija - Predsednik LMŠ Marjan Šarec je po srečanju s predsednikom NSi Matejem Toninom pojasnil, da sta ugotovila tudi nekaj skupnih programskih točk, a jih ni želel razkriti. "Danes je bil čas za prvi pogovor, da smo ugotovili, da so vrata odprta, in to je to," je pojasnil. Obenem je zagotovil, da LMŠ ne bo predlagala kandidata za predsednika DZ.