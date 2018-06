Na Celjskem sum oškodovanja dveh družb za dva milijona evrov

Celje, 12. junija - Kriminalisti Policijske uprave Celje so v preiskavi sumov nepravilnosti pri poslovanju dveh gospodarskih družb s širšega območja Celja ugotovili, da je nekdanje vodstvo z zlorabo položaja družbi oškodovalo za več kot dva milijona evrov. Na tožilstvo so podali kazensko ovadbo zoper tri fizične in tri pravne osebe.