Koroško prikazati kot regijo priložnosti in potenciala

Ravne na Koroškem, 12. junija - V Koroškem mladinskem kulturnem centru (KMKC) Kompleks po lanski uspešni prvi izvedbi projekta Koroška, kdo si? letos projekt nadgrajujejo s sodelovanjem z več organizacijami. Namen različnih umetniških in podjetniških aktivnosti, ki se bodo zvrstile od 13. do 23. junija, je prikazati Koroško kot regijo potenciala in priložnosti.