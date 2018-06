Pahor pozdravil zgodovinsko srečanje in dogovor Trump - Kim

Ljubljana, 12. junija - Predsednik republike Borut Pahor je pozdravil današnje zgodovinsko srečanje ameriškega predsednika Donalda Trumpa in severnokorejskega voditelja Kim Jong-una v Singapurju. Kot je ocenil, srečanje in podpis dokumenta, ki med drugim obeta denuklearizacijo Korejskega polotoka, vračata upanje v mirno reševanje vseh sporov ter v svetovni mir in varnost.