Preiskava potrdila, da je požar v pekarni povzročil gorilnik v peči

Miklavž na Dravskem polju, 12. junija - Preiskava mariborskih kriminalistov po nedeljskem požaru v Miklavških pekarnah je po ogledu kraja dogodka in zbiranju obvestil potrdila, da je do izbruha požara prišlo potem, ko je zagorelo ob gorilniku ciklotermične peči. Ogenj se je nato razširil na celotno proizvodno halo in v zgornje prostore, kjer se nahajajo pisarne podjetja.