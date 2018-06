Györkös Žnidarjeva: Vrednote manevrske strukture moramo zagovarjati in spoštovati

Tacen, 12. junija - Vrednote in osebnostne lastnosti, ki so odlikovale pripadnike Manevrske strukture narodne zaščite (MSNZ), moramo vselej zagovarjati in spoštovati, je v nagovoru na današnji slovesnosti ob 28. obletnici oblikovanja MSNZ poudarila notranja ministrica, ki opravlja tekoče posle, Vesna Györkös Žnidar. Ob tem je posebej opozorila na nesebičnost in pogum.