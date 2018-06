Policija za aktivno preprečevanje nasilja med vrstniki

Ljubljana, 11. junija - Zaključek ocenjevalnega obdobja je za vsakega učenca in dijaka stresno obdobje, ki lahko še poglobi nestrpnosti ali nesoglasja med vrstniki. To pa lahko pripelje tudi do več psihičnega ali fizičnega nasilja med njimi. V policiji zato skupaj s partnerji pozivajo k aktivnemu preprečevanju, prepoznavanju in obravnavanju nasilja med vrstniki.