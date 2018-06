Minuli konec tedna več deset tujcev nezakonito vstopilo v Slovenijo

Ljubljana/Koper/Novo mesto, 11. junija - Minuli konec tedna so policisti znova prestregli več deset tujcev, ki so v Slovenijo vstopili nezakonito. Že v petek pa so na avtocestnem postajališču Obrežje prijeli tudi 40-letnega državljana Nemčije, ki je v osebnem avtomobilu prevažal tri državljane Sirije, ki so pred tem na območju Posavja nezakonito prestopili državno mejo.