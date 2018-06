Koroške lekarne lani s presežkom, zdravstveno reševalni center s primanjkljajem

Radlje ob Dravi, 11. junija - Svet Koroške regije se je danes seznanil z lanskim poslovanje dveh zavodov, katerih soustanoviteljice so občine. Medtem ko so Koroške lekarne poslovale s 331.000 evri presežka in ga bodo del razdelile med občine, pa je Zdravstveno reševalni center Koroške lani posloval z 9000 evri primanjkljaja, finančne težave pa ga spremljajo tudi letos.