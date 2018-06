Slovenci v Italiji pisali italijanskemu premierju in notranjemu ministru

Trst, 11. junija - Predsednika krovnih organizacij slovenske manjšine v Italiji Rudi Pavšič in Walter Bandelj sta pisala novemu predsedniku italijanske vlade Giuseppeju Conteju in notranjemu ministru Matteu Salviniju ter ju zaprosila za srečanje, so danes sporočili iz Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ) in Sveta slovenskih organizacij (SSO).