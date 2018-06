Erjavec vodstvu stranke ponudil odstop, o ponudbi v petek izvršni odbor in svet

Ljubljana, 11. junija - Predsednik DeSUS Karl Erjavec je v četrtek ponudil odstop vodstvu stranke. "Vodstvo je odločilo, da naj zaupnico preverim na izvršnem odboru in svetu stranke," je pojasnil za STA in napovedal, da bo razprava o ponujenem odstopu na izvršnem odboru in na svetu stranke v petek.