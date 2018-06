Priznanja za hrabrost 29 izjemnim policistom, vojakom in občanom

Ljubljana, 11. junija - Na policijski akademiji v Tacnu je danes potekala podelitev medalj policije za hrabrost in požrtvovalnost tistim posameznikom v policiji in zunaj njenih vrst, ki so se lani izkazali s svojimi dejanji. Policist Blaž Svetlin z Bleda je po prejemu priznanja pojasnil, da se zaradi nagrade ne počuti, da bi storil nekaj izjemnega, saj je to del službe.