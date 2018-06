Spoprijemanje s preteklostjo ključno za boljšo prihodnost regije Alpe-Jadran

Ljubljana, 11. junija - Predstavniki avstrijsko-slovensko koordinacije za čezmejni dialog so skupaj z znanstveniki v okviru projekta Mirovna regija Alpe-Jadran poudarili, da je spoprijemanje s preteklostjo in sprejemanje stališč druge strani ključno za sožitje in boljšo prihodnost regije. Rezultat projekta so tudi skupne proslave Avstrijcev in Slovencev za žrtve na meji.