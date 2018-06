Sindikalisti za odstop vodstev ljubljanskega zapora in uprave za izvrševanje kazenskih sankcij

Ljubljana, 11. junija - Pravosodni policisti v ljubljanskem zaporu zaradi kadrovskega primanjkljaja razmer ne obvladujejo, tudi v drugih slovenskih zaporih je stanje kaotično, opozarjajo v SDOS in Sindikatu delavcev v pravosodju. Odgovornost za to pripisujejo vodstvoma ljubljanskega zapora in uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, zaradi česar zahtevajo njihov odstop.