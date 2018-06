Zbor za republiko glavni problem vidi v izključevanju

Ljubljana, 11. junija - V Zboru za republiko so s posebno izjavo izrazili pričakovanje po oblikovanju kompetentne vlade z ministri, ki bodo od začetka svojega mandata delovali strokovno in odgovorno. Kritični so do drugouvrščenega na volitvah Marjana Šarca, ki da "prehiteva" s sestavljanjem koalicije mimo zmagovalne SDS. Kot glavni problem pa vidijo izključevanje.