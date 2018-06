Od danes in do srede povečan promet vojaških vozil v okolici Postojne

Postojna, 11. junija - Od danes in do srede bo na osrednjem vadišču Slovenske vojske Poček pri Postojni potekalo usposabljanje pripadnikov bataljonske skupine Slovenske vojske. Zato bo na nekaterih cestnih relacijah povečano število vojaških vozil, so sporočili z ministrstva za obrambo. Gre za preverjanje usposobljenosti bataljonske bojne skupine po metodi Creval.