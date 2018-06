V Goriška Brda vabijo rdeče češnje

Dobrovo, 10. junija - Tradicionalna prireditev Praznik češenj, ki so jo v Goriških Brdih pripravili že 52. zapored, vabi danes na bogato dogajanje, ki bo višek doseglo s popoldansko povorko z etnološkimi vozovi in bogatim kulturno-zabavnim programom. Veliko zanimanja pa je pritegnila tudi letošnja Briška poroka z zmagovalnim parom, Kristino Pangos in Mihom Vodičarjem.