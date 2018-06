Tedenska napoved - rekreacija od 12. do 18. 6.

IZBRANI DOGODKI

Pleše: Odločilni del slovenskega ironmana bo kolesarski del

Najboljši slovenski triatlonec v ironmanu David Pleše je že dobro preučil traso tekmovanja I Feel Slovenia Ironman 70.3 Slovenian Istra, ki bo na slovenski obali 23. septembra. Čeprav se sam kot profesionalec dogodka ne more udeležiti, je prepričan, da bo tekma odlično organizirana. Predvideva, da bo odločilni kolesarski del, ki je zahteven. Informacije: https://www.sta.si/2523569/plese-odlocilni-del-slovenskega-ironmana-bo-kolesarski-del

23. rekord Šmarne gore

Vzpon od vznožja do vrha Šmarne gore po najbolj obljudeni planinski poti v Sloveniji je 365 dni v letu tiho športno bojišče. Na stotine obiskovalcev Šmarne gore se vsaj kdaj zažene v strmino in izmeri čas. Rekord Šmarne gore, ki bo v torek, 12. junija, je formalna verzija tega dogajanja. Osebni rekordi postanejo dejstvo, medsebojna rivalstva dobijo epilog. Ob okrepčevalnici se strasti pomirijo, številni vedri obrazi pa izžarevajo zgodbo tekmovanja, kjer je edini razlog za sklonjeno glavo prejem kolajne. Starti bodo kronometrski, z začetkom v Tacnu, neposredno ob vznožju Šmarne gore, proga pa bo speljana čez korenine in bo do cilja dolga vsega 1,8 kilometrov, a z višinsko razliko 360 metrov. Informacije: www.smarnogorska-naveza.si

Business Run Ljubljana

V četrtek, 14. junija, Ljubljana gosti svoj tretji Business Run: atraktiven tekaški dogodek z elementi teambuildinga, mreženja, izborne kulinarike in vrhunske glasbe. Dogodek je namenjen vsem naveličanim klasičnih poslovnih druženj, vsem tistim, ki cenijo pristnost in iskrenost, so aktivni ter si želijo nekaj drugačnega. Predvsem pa tistim, ki se zavedajo moči timskega duha in ga znajo pravilno uporabiti za svojo poslovno (in osebno) rast. Za vse site poslovne klasike smo zato ustvarili dogodek, na katerem lahko pozabite na kravate, kostime, visoke pete ter se prepustite duhu službene sproščenosti. Ker ja, je mogoče: služba je lahko tudi zabavna in sproščena. Informacije: http://businessrunljubljana.si

KOLEDAR

TOREK, 12. junija

LJUBLJANA - Izlet za Rajderke; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

LJUBLJANA - Movzina (1900 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LOGATEC - Velebit (Hrv); pohodništvo. Informacije: http://pdlogatec.blogspot.si/

VIPAVA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

TACEN - 23. rekord Šmarne gore; tek. Informacije: www.smarnogorska-naveza.si

SREDA, 13. junija

LJUBLJANA - Tečaj tehnike teka Gibit; tek. Informacije: www.gibit.si/tecaj-tehnike-teka/

LJUBLJANA - Pandurjeva delavnica: flow; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

LJUBLJANA - Plezalni popoldan na Urbasovi skali; športno plezanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

KOZINA - 11. Vrhpoljada: Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo. Informacije: www.srdvrhpolje.si

MEDVODE - Srednji vrh (1796 m); planinstvo. Informacije: http://planinskodrustvo-medvode.si/

TRBOVLJE - Zaključek akcije Spoznavajmo se s športom 2018; športna rekreacija (odrasli) - programi in akcije. Informacije: www.zs-trbovlje.si/novica

PODTURN - 2. Sprint na Bazo 20; kolesarstvo. Informacije: www.sprint-nm.si/aktivnosti/sprint-na-bazo-20/

ČETRTEK, 14. junija

LJUBLJANA - Business Run Ljubljana; tek. Informacije: http://businessrunljubljana.si

LJUBLJANA - Pivška presihajoča jezera; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

AJDOVŠČINA - Adventure race Slovenia 2018; tek. Informacije: www.adventurerace.si/wp/si/ars-2018/

KOČEVJE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

KRANJ - Ferata Hvadnik; planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

MISLINJA - Planine zahodne Srbije; planinstvo. Informacije: www.pdmislinja.si/index.php?option=com_content&task=view&id=982&Itemid=152

PTUJ - Korzika (Ita); planinstvo. Informacije: www.pdptuj.si

ZREČE - Destinacija Rogla - Pohorje hodi; pohodništvo. Informacije: www.destinacija-rogla.si

PETEK, 15. junija

LJUBLJANA - Mednarodno srečanje planincev železničarjev (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.pdzeleznicar.si/

LJUBLJANA - Nočni sešn; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

LJUBLJANA - Voden izlet in delavnica; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

LJUBLJANA - Delavnica za Rajderke: tehnika tlačenja ("pumpanja") za punce; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

KAMNIK - 1. Bodifit-ov tek na Stari grad; tek. Informacije: http://visitkamnik.com/sl/novice/bi-tekli-na-stari-grad

KAMNIK - SPP Slovenj Gradec - Solčava; pohodništvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

MARIBOR - 2. nočni tek Maribor; tek. Informacije: www.fatburn.si

MARIBOR - Čez Pohorje; pohodništvo. Informacije: http://planinskodrustvodrava.si/

NOVO MESTO - Trdinov vrh (1178 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-nm.si/

ŠMARJE PRI JELŠAH - ekipni turnir; namizni tenis. Informacije: www.sportsmarje.com

ŠMARTNO OB PAKI - Vojvodinska tura (Srb); pohodništvo. Informacije: http://pd-smartno.si/

VRHNIKA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

CIRKULANE - Dvodnevni tabor; pohodništvo. Informacije: www.planinci-cirkulane.si

SOBOTA, 16. junija

LJUBLJANA - Grigna settentrionale (Ita, 2410 m); planinstvo. Informacije: www.rasica.org/

LJUBLJANA - Osnovni tečaj nordijske hoje Gibit; pohodništvo - nordijska hoja. Informacije: www.gibit.si

LJUBLJANA - Košutnikov turn (Avt, 2133 m); planinstvo.

LJUBLJANA - Rzenik (1833 m); planinstvo. Informacije: www.turni-klub-gora.si/Skala/

LJUBLJANA - Bavški Grintavec (2347 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Vzhodna smer v Mali Rinki; planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Koča pri Triglavskih jezerih (1685 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Dan planinskih doživetij; pohodništvo. Informacije: www.pdzeleznicar.si/

LJUBLJANA - Spodnje Bohinjske gore; planinstvo. Informacije: www.pd-imp.si/

LJUBLJANA - Dan slovenskih planinskih doživetij; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

LJUBLJANA - Bijele stijene (Hrv, 1335 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-viharnik.si/

LJUBLJANA - 6. ženska 100-ka s Slovenskimi Specialkarkami; kolesarstvo. Informacije: Marjetka Conradi, 041 786 456, marjetka.conradi@gmail.com; www.specialkarka.si

TRŽIČ - Vodotočnik (1850 m); planinstvo. Informacije: www.trzic.si/strani/PDKrize

AJDOVŠČINA - Vipava Valley Cross Festival: 2. Pure Pekarna Pečjak X duatlon Vogršček; duatlon. Informacije: http://3atlon.si

CELJE - Storžič (2132 m); planinstvo. Informacije: www.pdgrmada.org/

CELJE - Dan slovenskih planinskih doživetij; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptce.si/

CELJE - Sveta trojica nad Jurkloštrom; pohodništvo. Informacije: www.pd-ojstrica.si/

CERKNO - Zadnjiški Ozebnik (2084 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-cerkno.si/

DRAVOGRAD - Dan slovenskih planinskih doživetij; pohodništvo. Informacije: www.pddravograd.com

GORNJA RADGONA - Dan slovenskih planinskih doživetij; planinstvo. Informacije: www.pdradgona.si/

HOČE - Dovška Baba (1891 m); planinstvo. Informacije: www.pdskalca.si/

HRASTNIK - Dan slovenskih planinskih doživetij; planinstvo. Informacije: www.pdhrastnik.si/

IDRIJA - 5. tek za zlati klikl; tek. Informacije: www.festivalidrijskecipke.si/default.asp?mid=sl&pid=novice_podrobno&novicaid=194&katid=19

IG - Po mejah občine Ig; pohodništvo. Informacije: www.pdkrim.si/

IZOLA - ReXov tek - po zaprti cesti med Izolo in Žusterno; tek. Informacije: www.ljudstvotekacev.si

JESENICE - Jezerski Stog (2040 m); planinstvo. Informacije: www.pdjesenice-drustvo.si

KAMNIK - 14. MTB vzpon Terme Snovik - Črnivec; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.td-tuhinjskadolina.si

KAMNIK - Bosonogi podvig; pohodništvo. Informacije: www.terme-snovik.si

KAMNIK - Dan slovenskih planinskih doživetij; pohodništvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

KANAL - Briceljk (2346 m); planinstvo. Informacije: http://pd-kanal.nvoplanota.si/

KOPER - Tekaško popotovanje po zahodni obali Istre z Urbanimi tekači 2018; tek. Informacije: www.tekaskitrener.si/?MeniID=24

KOPER - Dan slovenskih planinskih doživetij; pohodništvo. Informacije: http://opd.si/

KRANJ - Svinja planina (Avt, 2079 m); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

LAŠKO - Po Laških poteh 2018: 23. pohod po Aškerčevi poti; pohodništvo. Informacije: www.kdantonaskerc.si

LENART - Mežaklja; pohodništvo. Informacije: http://pdlenartss.wixsite.com/pdlenart/

LENDAVA - Dan slovenskih planinskih doživetij; pohodništvo. Informacije: www.pdlendava.si

LITIJA - Dan slovenskih planincev; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-litija.si/

LJUTOMER - Dan slovenskih planinskih doživetij; pohodništvo. Informacije: www.pd-ljutomer.si/

MARIBOR - Matkova kopa (1957 m); pohodništvo. Pohod ob polni luni na Žavcarjev vrh. Informacije: http://pd-mbmatica.si/

MARIBOR - Dan slovenskih planinskih doživetij; pohodništvo. Informacije: http://pd.vecer.com/

MARIBOR - Dan slovenskih planinskih doživetij; pohodništvo. Informacije: www.jakobaljaz.si/

MARIBOR - Kompotela (1989 m); planinstvo. Pohod ob polni luni na Žavcarjev vrh. Informacije: http://pd-mbmatica.si/

MARIBOR - Dan slovenskih planinskih doživetij; planinstvo. Informacije: www.pdtam.org/

MARIBOR - Dan slovenskih planinskih doživetij; pohodništvo. Informacije: www.hej-gremonaprej.si/

MEDVODE - Dan slovenskih planinskih doživetij; planinstvo. Informacije: http://planinskodrustvo-medvode.si/

METLIKA - Dan slovenskih planinskih doživetij; pohodništvo. Informacije: http://pdmetlika.net/

MEŽICA - Dan slovenskih planinskih doživetij; pohodništvo. Informacije: www.pdmezica.si/

MISLINJA - Dan slovenskih planinskih doživetij; pohodništvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

MORAVSKE TOPLICE - Športne igre zaposlenih; športna rekreacija (odrasli) - programi in akcije. Informacije: www.moravske-toplice.com

MURSKA SOBOTA - Dan slovenskih planinskih doživetij; pohodništvo. Informacije: www.pdmaticams-drustvo.si/

MUTA - Dan slovenskih planinskih doživetij; pohodništvo. Informacije: www.pdbricnik-muta.si/

NOVA GORICA - Viš (Ita, 2666 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

NOVA GORICA - Dolomiti (Ita); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-ng.si

NOVO MESTO - Dan slovenskih planinskih doživetij; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-nm.si/

NOVO MESTO - Dan planinskih doživetij; pohodništvo. Informacije: www.pd-pohodnik.si/

NOVO MESTO - Spodnje Bohinjske gore (1966 m); planinstvo. Informacije: www.pd-novomesto.si/

ORMOŽ - Tabor mladih planincev; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

PODBRDO - Podbrdo Trail Running Festival 2018: UPT, 17. GM4O; tek. Informacije: www.trailrunning.si

POLHOV GRADEC - Meteoritkova pot; pohodništvo. Informacije: http://pdblagajana.blogspot.com

POLHOV GRADEC - Vigi Vigi Cup 2018; mali nogomet.

POSTOJNA - Dan slovenskih planinskih doživetij; pohodništvo. Informacije: http://pdpostojna.si/

PREBOLD - Pod Reško planino veselo živimo; kolesarstvo. Informacije: http://sites.google.com/site/idilamarijareka/sedaj/sportno-drustvo

PREVALJE - Dan slovenskih planinskih doživetij; planinstvo. Informacije: www.pdprevalje.si

PTUJ - Bavški Grintavec (2347 m); planinstvo. Informacije: www.pdptuj.si

PTUJ - Dan slovenskih planinskih doživetij; pohodništvo. Informacije: www.pdptuj.si

PTUJ - Voda za vedno 2018: Drava; kajak kanu na tekočih vodah.

PTUJ - Medvednica (Hrv, 1030 m); pohodništvo. Informacije: http://pdpiramida.blogspot.com/

RADEČE - Posavski festival tematskih poti: pohod po Ostrovrharjevi vinski poti; pohodništvo. Informacije: www.svibno.si

RADOVLJICA - Wintertalernock (Avt, 2396 m); planinstvo. Informacije: www.pdradovljica.si

RIBNICA - Dan slovenskih planinskih doživetij; planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-ribnica.si/

RIBNICA NA POHORJU - Dan slovenskih planinskih doživetij; planinstvo. Informacije: www.pdribnicanapohorju.si/

ROGAŠKA SLATINA - Dan slovenskih planinskih doživetij; pohodništvo. Informacije: www.pd-boc.com/

ROGAŠKA SLATINA - Dan slovenskih planinskih doživetij; planinstvo. Informacije: http://pdvrelec.wordpress.com/

ROGAŠKA SLATINA - Dan slovenskih planinskih doživetij; pohodništvo. Informacije: http://pd-lozno.si/

RUŠE - Merjasec Enduro Ruše; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.nlp-sport.si

RUŠE - Dan slovenskih planinskih doživetij; planinstvo. Informacije: www.pd-ruse.si

RUŠE - Vzpon Ruše; gorsko kolesarstvo.

SENOVO - Stegovnik (1692 m); planinstvo. Informacije: http://pdbohor.si/

SEVNICA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

SEŽANA - Dan slovenskih planinskih doživetij; planinstvo. Informacije: www.pdsezana.org/

SLOVENJ GRADEC - Dan slovenskih planinskih doživetij; pohodništvo. Informacije: http://pdsg.si/

SLOVENJ GRADEC - Virnikov Grintovec (1654 m); planinstvo. Informacije: http://pdsg.si/

SLOVENSKA BISTRICA - Dan slovenskih planinskih doživetij; planinstvo. Informacije: http://pdsb.si/

STRUNJAN - Rožnati izziv 2018: Strunjan, Portorož; pohodništvo. Informacije: www.europadonna-zdruzenje.si/kdo_smo/sekcija_za_gibanje_in_sport/roznati_izziv_2018

ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI - Porezen (1630 m); planinstvo. Informacije: www.pd-sempeter.si/

ŠENTJUR - Dan slovenskih planinskih doživetij; pohodništvo. Informacije: www.pddramlje.si

ŠENTJUR - Dan slovenskih planinskih doživetij; pohodništvo. Informacije: www.pdslivnica.com/

ŠENTJUR - Dan slovenskih planinskih doživetij; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-sentjur.si

ŠKOFJA LOKA - 7. tek štirih mostov; tek. Informacije: www.tekstirihmostov.si/razpis-t4m-2017/

ŠKOFJA LOKA - Raduha (2062 m); planinstvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

ŠMARTNO OB PAKI - Dan slovenskih planinskih doživetij; planinstvo. Informacije: http://pd-smartno.si/

TRBOVLJE - Dan slovenskih planinskih doživetij; pohodništvo. Informacije: http://pd-kum.si

TRBOVLJE - Jamatlon 2018; pohodništvo. Informacije: www.jamatlon.si

TRBOVLJE - Jamatlon 2018; tek. Informacije: www.jamatlon.si

TREBNJE - 7. trebanjski tek; tek. Informacije: http://tz-velenje.si/tdvinskagora

VELENJE - Dan slovenskih planinskih doživetij; pohodništvo. Informacije: http://pd-vg.velenje.si/

VIPAVA - 11. maraton po poteh obeležij vojne 1991; kolesarstvo. Informacije: www.ajdovscina-vipava.zvvs.si

VRHNIKA - Dan slovenskih planinskih doživetij; pohodništvo. Informacije: www.pd-vrhnika.si/

ZREČE - Dan slovenskih planinskih doživetij; planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-zrece.si/

ŽALEC - Soteska Čepa (Avt); pohodništvo. Informacije: www.pdzalec.si/

ŽELEZNIKI - Dan slovenskih planinskih doživetij; planinstvo. Informacije: www.pd-zelezniki.com/

ŽIROVNICA - Stol (2236 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-zirovnica.si

ROGATEC - Dan slovenskih planinskih doživetij; pohodništvo. Informacije: www.pd-sloga.si/

DOBROVNIK - 8. Vidov maraton; kolesarstvo. Informacije: www.dobrovnik.si

DOBROVNIK - Pomurski pokal 2018: 11. tek okoli Bukovniškega jezera; tek. Informacije: www.dobrovnik.si

ŠENTRUPERT - Dan slovenskih planinskih doživetij; pohodništvo. Informacije: www.pdpolet.com

LOVRENC NA POHORJU - Dan slovenskih planinskih doživetij; planinstvo. Informacije: http://planinci.lovrenc.net/

POLJČANE - Dan slovenskih planinskih doživetij; pohodništvo. Informacije: www.pdpoljcane.com

PODTURN - MTB Roška ofenziva; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.drustvo-zverinice.si

MAKOLE - Pohorje - Maribor - Slovenj Gradec; pohodništvo.

VIDEM PRI PTUJU - Med vinogradi; pohodništvo. Informacije: www.pdhaloze.si/

VIDEM PRI PTUJU - Otvoritev Videmske planinske poti; pohodništvo. Informacije: www.pd-naveza.si/

SVETA TROJICA - Dan slovenskih planinskih doživetij; pohodništvo. Informacije: www.drustvo-hakl.si/

ADLEŠIČI - Posavski festival tematskih poti: Od zidanice do zidanice; pohodništvo. Informacije: www.svibno.si/drustva-in-organizacije/td-ostrovrharji-svibno/

NEDELJA, 17. junija

LJUBLJANA - Sv. Peter (888 m); turno kolesarstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Obir (Avt, 2139 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Planjava (2392 m); planinstvo. Informacije: http://pdrtv.si/obvestila/planinsko-drutvo-rtv-ljubljana-vabi-na-pohod-na-planjavo-239.html

LJUBLJANA - Zasavsko hribovje; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

AJDOVŠČINA - Vipava Valley Cross Festival: 6. Pure Pekarna Pečjak X triatlon Vogršček; triatlon. Informacije: http://3atlon.si

BIZELJSKO - Posavski festival tematskih poti: Vidov pohod; pohodništvo. Informacije: www.bizeljsko.si/turisticno-drustvo-bizeljsko/

CELJE - Begunjščica (2060 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ojstrica.si/

CELJE - Dovška Rožca, Koprivnjak; pohodništvo. Informacije: www.pd-zzv-celje.si

DOBROVO - Sv. trije kralji (884 m); pohodništvo. Informacije: www.pdbrda.si

DOMŽALE - Tekaško čiščenje bregov reke Bistrice; tek. Informacije: www.kinvital.si

FRAM - 17. Pohod od Gorice do Planice; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvofram.si/

FRAM - 17. Pohod od Gorice do Planice; turno kolesarstvo. Informacije: www.planinskodrustvofram.si/

GROSUPLJE - Košutica (1968 m); planinstvo. Informacije: www.pdgrosuplje.si/

IDRIJA - Kros duatlon; duatlon. Informacije: www.sd-aktiv.si

KOČEVJE - Dan slovenskih planinskih doživetij; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-kocevje.si/

KRANJ - Poletno veteransko prvenstvo; plavanje. Informacije: www.pingvincek.si

MARIBOR - Golte (1410 m); pohodništvo. Informacije: www.pdplanika.si/

MARIBOR - Krn (2244 m); planinstvo. Pohod ob polni luni na Žavcarjev vrh. Informacije: http://pd-mbmatica.si/

MARIBOR - Izlet po Dravskem polju; kolesarstvo.

MARIBOR - Urbani gladiator Maribor; tek. Informacije: www.fatburn.si

MARIBOR - ZZrolano mesto petnajstič; rolanje. Informacije: www.zdravazabava.com

MEDVODE - Kurji vrh (1762 m); planinstvo. Informacije: http://planinskodrustvo-medvode.si/

MISLINJA - 37. gozdni tek - 14. memorial Jožeta Tisnikarja; tek. Informacije: www.mislinja.si

MOZIRJE - Maraton Savinja; tek. Informacije: Jaka Zajšek, 031 323 736, sportnodrustvo.team@gmail.com; http://maraton-savinja.si

NOVA GORICA - Zasavsko hribovje; planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

NOVO MESTO - Gorjanci; turno kolesarstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-nm.si/

PODBRDO - Podbrdo Trail Running Festival 2018: GT; tek. Informacije: www.trailrunning.si

PODSREDA - Festival ekološke hrane: 13. pohod po Kozjanskem parku; pohodništvo. Informacije: http://kozjanski-park.si

POLHOV GRADEC - Jelenk (1107 m); pohodništvo. Informacije: http://pdblagajana.blogspot.com

PRESERJE - Kamniško sedlo (1864 m); planinstvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

PRESERJE - Kokrska Kočna (2520 m); planinstvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

RUŠE - Raduha (2062 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ruse.si

ŠMARJE PRI JELŠAH - Memorial Janeza Lomška; košarka. 3x3 Informacije: www.sportsmarje.com/sportno-drustvo-smarje-pri-jelsah/novoletni-pohod-okrog-smarja

ŠTORE - Pohod; pohodništvo. Informacije: http://drustvopohodnikov.com/

TOLMIN - Adam in Eva (2019 m); planinstvo. Informacije: www.pdtolmin.si

TREBNJE - Dan športa; športna rekreacija (odrasli) - programi in akcije. Informacije: www.sz-tim.si/

TREBNJE - 14. trebanjski maraton Dana 2018; kolesarstvo. Informacije: http://kd-gorenjeponikve.eu/maraton-dana

VELIKE LAŠČE - Kronometer Knej - Karlovica; kolesarstvo.

VELIKE LAŠČE - Ferata Spodnji plot; planinstvo. Informacije: http://pd.velike-lasce.si/

ŽALEC - Kolesarjenje po Spodnji Savinjski dolini; kolesarstvo. Informacije: www.zkst-zalec.si

LJUBNO OB SAVINJI - Stol (2236 m); planinstvo. Informacije: http://pdljubno.si/

PONEDELJEK, 18. junija

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: Pavle Kreže, 070 745 108, atletskiklub.rudar@gmail.com; www.zs-trbovlje.si

STA pripravlja Tedenski koledar športne rekreacije v partnerstvu z Olimpijskim komitejem Slovenije. Ažuriran seznam vseh dogodkov se nahaja na spletnem naslovu http://napoved.sta.si/rekreacija / www.rekreacija.si. Morebitna vprašanja in pripombe lahko naslovite na rekreacija@sta.si. Podatke za brezplačno objavo pošljite na koledar@rekreacija.si.

