Murska Sobota, 9. junija - Petkovo neurje je zajelo Pomurje malo pred 21. uro, med obilnimi padavinami in močnimi sunki vetra je padala tudi toča. Odkrilo je več streh, podrlo števila drevesa, zalilo ceste in kleti. Prebivalci na nekaterih območjih so še vedno brez elektrike.