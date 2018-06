Sumljive pošiljke v Ljubljani, Kopru in Postojni niso bile nevarne

Ljubljana/Koper/Postojna, 8. junija - Sumljive pošiljke z belim prahom, ki so jih danes prejeli DZ, antropologinja Svetlana Slapšak, Jerko Čehovin in novinarka Televizije Slovenija Eugenija Carl, na podlagi prvih analiz niso nevarne za zdravje in življenje ljudi, so sporočili s policijskih uprav Ljubljana in Koper. Policisti zbiranje obvestil o dogodkih sicer nadaljujejo.