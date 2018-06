Domžale v znamenju tradicionalnega slamnikarskega sejma

Domžale, 9. junija - V Slamnikarskem parku pri občini Domžale bo danes tradicionalni 6. slamnikarski sejem. Tudi letošnji sejem bo tematski - slama in vse, kar lahko iz nje naredimo. Zanimanje obiskovalcev pa bo v prvi vrsti pritegnila izdelava slamnikov in prikaz pletenja kit iz slame, so sporočili iz organizacijskega odbora Slamnikarskega muzeja.