Za vzhodno Slovenijo razglašena najvišja stopnja vremenske ogroženosti

Ljubljana, 8. junija - Agencija RS za okolje (Arso) je za severovzhodno in jugovzhodno regijo izdala najvišjo, rdečo stopnjo vremenske ogroženosti. Tudi drugje po državi so možne močnejše nevihte. Danes pozno zvečer in v noči na soboto pričakujejo v večjem delu države neurja z močnimi nalivi, sunki vetra, možen je tudi pojav toče.

Kot so objavili na omrežju Twitter, je skupek nevihtnih celic nastal na severu Hrvaške in se je premaknil nad Slovenijo. Proženje neviht je zelo intenzivno, zato je po navedbah Arsa težko slediti razvoju in nastajanju nevihtnih celic.

Na Arsu so že zjutraj opozorili, da popoldne, zvečer in v noči na soboto pričakujejo v večjem delu države neurja z močnimi nalivi, sunki vetra, možen je tudi pojav toče. Nekoliko manj izpostavljen bo severozahodni del države.

Ob močnejših nevihtah bodo hitro narasli manjši vodotoki in hudourniki. Ponekod lahko pride do razlivanj. Pojav je možen v večjem delu države, zlasti pa v vzhodni in severovzhodni Sloveniji.

Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 16, ob morju okoli 18 stopinj Celzija. V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno, popoldne bodo nastale plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj.

V nedeljo zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla, čez dan in v ponedeljek bo sončno in poletno toplo. Kakšna nevihta lahko nastane nad hribovitimi kraji. Zapihal bo jugozahodni veter.