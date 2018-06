Za izboljšanje prenosa znanja v gospodarstvo potrebna ustrezna struktura in podjetniški duh

Ljubljana, 8. junija - Pri prenosu znanja iz akademskega okolja v gospodarstvo so številni izzivi, ki so med drugim povezani z neustreznim pravnim okvirjem, birokratizacijo in pomanjkanjem spodbud za raziskovalce. Potrebujemo ustrezno strukturo, ki bo ta prenos omogočala, ter gojenje podjetniškega duha, so se strinjali udeleženci okrogle mize na Kemijskem inštitutu.