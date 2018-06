Ferjan: Nedeljske volitve so bile nezakonite

Ljubljana, 8. junija - Kandidat za poslanca na Listi novinarja Bojana Požara Gašper Ferjan meni, da so bile nedeljske volitve nezakonite. Zmotilo ga je, da sta poslanki DeSUS Marija Antonija Kovačič in SMC Vlasta Počkaj s podpisi omogočili kandidaturo Dobre države in Stranke Alenke Bratušek. Na Državna volilni komisiji nepravilnosti zanikajo.