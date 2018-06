Ob mednarodnem dnevu Pahor odlikoval revijo Gasilec

Ljubljana, 8. junija - Predsednik republike Borut Pahor je revijo Gasilec odlikoval z redom za zasluge, in sicer za "neprecenljiv prispevek k strokovni rasti slovenskega gasilstva in utrjevanju vrednot solidarnosti in medsebojne pomoči". Ob mednarodnem dnevu gasilcev se je nanje s poslanico obrnila tudi obrambna ministrica Andreja Katič in se jim zahvalila za predanost.