Nova Gorica in Gorica dobili prvo skupno razglednico

Nova Gorica, 11. junija - Da bi razvijali skupni kulturni prostor, v katerem bi Nova Gorica in Gorica zaživeli kot odprto večkulturno mesto, so pred dvema letoma v stavbi železniške postaje v Novi Gorici odprli čezmejno Kulturno-informacijsko stično točko (KiT). Ob prvi obletnici so odprli tudi trgovinico s spominki, letos pa izdali razglednico Nova Gorica - Gorica.