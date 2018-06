Kacin: Slovenija si krepitev obrambnih izdatkov lahko privošči in jo tudi nujno potrebuje

Bruselj, 8. junija - Slovenija si povečanje obrambnih izdatkov lahko privošči in ga tudi nujno potrebuje, je danes v Bruslju poudaril veleposlanik pri zvezi Nato Jelko Kacin. Veleposlanik pričakuje, da bo nova vlada naslovila to vprašanje, ter ocenjuje, da čaka državo resna razprava in prilagoditev načrta spremenjenim varnostnim ocenam in drugačnim oblikam ogrožanja.