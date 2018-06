Ob vročinskih valovih najbolj ogroženi delavci na prostem

Ljubljana, 8. junija - Število vročinskih valov se je v zadnjih desetletjih povečalo za polovico. Negativne učinke teh podnebnih sprememb pa najbolj občutijo delavci, ki svoje delo opravljajo na prostem in so zato neposredno izpostavljeni soncu. Za njihovo zaščito so odgovorni predvsem delodajalci, so v okviru projekta Heat Shield v Ljubljani opozorili strokovnjaki.