Gorenjske ceste minule dni z zglednimi vozniki

Kranj, 8. junija - Gorenjski policisti so v četrtek popoldne odredili test alkoholiziranosti prek 70 voznikom, nobeden od njih pa ni presegel dovoljene meje alkoholiziranosti. Na gorenjski avtocesti so medtem izmerili tudi hitrost vožnje okoli 10.000 vozil, od tega pa je več kot 160 kilometrov na uro vozilo devet voznikov, so sporočili s Policijske uprave Kranj.