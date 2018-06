V Tivoliju danes predstavitev rezultatov in zmagovalcev projekta Hrana ni za tjavendan

Ljubljana, 8. junija - V letošnjem šolskem letu je v Sloveniji že četrtič potekal projekt Hrana ni za tjavendan. Več kot 5200 učencev in 150 mentorjev s skoraj sto slovenskih vrtcev in šol se je v minulih mesecih ukvarjalo s tem, kako zmanjšati količine zavržene hrane na šolah in kako otroke ozaveščati o tem, da hrana ni in ne sme biti odpadek, so sporočili z Ekošole.