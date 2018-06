Popoldne možna tudi krajevna neurja

Ljubljana, 8. junija - Vremenoslovci opozarjajo, da se bo vzorec vremena danes spremenil. Po delno jasnem jutru in dopoldnevu se bodo popoldne začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo zavlekle tudi v večer in v noč na soboto. Možna bodo tudi krajevna neurja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na vzhodu do 30 stopinj Celzija, so napovedali na Arsu.