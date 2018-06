Evropske zaveznice in Kanada krepijo obrambne izdatke

Bruselj, 7. junija - Evropske članice zveze Nato in Kanada naj bi letos za 3,8 odstotka okrepile obrambne izdatke, kažejo prve ocene za to leto, ki jih je danes v Bruslju predstavil generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg. To pomeni, da bodo od leta 2014 evropske zaveznice in Kanada za obrambo namenile dodatnih 87 milijard dolarjev, je izpostavil.