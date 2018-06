Na dogodku 24 ur z reko Muro čez 500 otrok

Veržej, 8. junija - V Veržeju bo danes in v soboto največji naravovarstveni dogodek pri nas 24 ur z reko Muro. V tem času bo potekalo več kot 70 dogodkov, ki jih bo vodilo čez 100 strokovnjakov in prostovoljcev, udeležilo pa se jih bo več kot 500 otrok iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Popoldne bo še pester program za družine in posameznike.