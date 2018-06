V zadnjih dneh skoraj 100 nezakonitih vstopov tujcev v Slovenijo

Ljubljana/Ilirska Bistrica/Črnomelj, 7. junija - Policisti na Ilirskobistriškem in Koprskem so v zadnjih dveh dneh prijeli 31 tujcev, ki so nezakonito vstopili v državo. Policisti novomeške policijske uprave pa so na območju Bele krajine prijeli 48 oseb med nezakonitim vstopom v Slovenijo. Dva med njimi sta bila morda vpletena v incident s streljanjem na hrvaški strani mejnega prehoda Žuniči.