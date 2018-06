Ljubljana, 7. junija - Svojci pogrešajo 39-letno Barbaro Novak iz naselja Rance, s katero so bili nazadnje v stiku v ponedeljek zvečer. Pogrešana je visoka 165 centimetrov, je suhe postave, ima srednje dolge črne lase, spredaj obarvane modro. Nosi očala in na podlakti leve roke ima tatu z napisom Nika, so sporočili s Policijske uprave Maribor.