Znana bo sodba v zadevi Beltinci

Koper, 8. junija - Nekdanji predsednik uprave Luke Koper Robert Časar in soobtoženci bodo popoldne prisluhnili razsodbi v zadevi Beltinci. Časarju zaradi očitka o zlorabi položaja grozi kazen treh let in pol zapora ter prepoved opravljanja vodstvene funkcije v gospodarskih družbah. Soobtoženim grozi skupno dobrih devet let in pol zapora.